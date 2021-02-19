عضو بالطاقة النيابية يتوقع هبوط أسعار النفط مجدداً ويوضح الأسباب

2021/02/19 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، أن أسعار النفط العالمية مرشحة للهبوط مجددًا، بالتالي لا يمكن التعويل على الأسعار في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية في الوقت الحالي لا يمكن الاعتماد عليها في معالجة الأزمة الاقتصادية وعجز مشروع قانون موازنة 2021".

وأضاف، أن "العالم اليوم في مواجهة موجة جديدة من الشكوك والمخاوف فيما يخص سلالة كورونا الجديدة، بالتالي لا يمكن بقاء الأسعار على حالها حتى نهاية عام 2021، واستدامة التعافي الاقتصادي الذي تم تحقيقه خلال الأسبوعين الماضيين".

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "أسواق النفط ستبقى في وضعية هشة أمام الموجة الثانية من سلالة فيروس كورونا المتحورة".

وأمس الخميس، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات لم تصل إليها منذ أكثر من سنة، بعد هبوط كبير بالأسعار بسبب جائحة كورونا التي طالت العالم.

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