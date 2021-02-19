صيانة طارئة لطريق بغداد – كركوك والمناطق المتضررة منه

2021/02/19 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، عن المباشرة بتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة لطريق بغداد – كركوك وللمناطق المتضررة منه على طول الطريق.وذكر بيان للوزارة ان : الملاكات الهندسية في دائرة الطرق والجسور ‏باشرت بتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة، مشيراً الى :" ان الاعمال ستتضمن قلع المناطق المتضررة والتخددات ‏ومعالجتها، واعمال الجزرات الوسطية والاكتاف ‏والقناطر والاسيجة الوقائية"./انتهى3

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