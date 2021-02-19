الداخلية: لن يكون هناك تسامح مع المخالفين للحظر الشامل والجزئي

2021/02/19 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية عدم التسامح مع المخالفين لتعليمات الحظر الصحي وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة للواء سعد معن إن السلالة الجديدة من الفيروس قد تصيب الاطفال ولهذا السبب يعد الحظر الذي بدأت الحكومة بتطبيقه بالغ الاهمية وستكون هناك حملة واسعة للتثقيف والمتابعة وفرض غرامة مئة ألف دينار للمخالفين للحظر الشامل والجزئي، مبينا أن طرقا خاصة في السيطرات ستخصص للمستثنين من الحظر.

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