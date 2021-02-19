زيباري: قصف أربيل اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة

2021/02/19 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، إن من يقف وراء الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل ومحيطه قبل أيام، “عراقي”، فيما كشف عن الهدف منه.

وأوضح زيباري، في حديث لبرنامج “العاشرة” الذي يقدمه الزميل كريم حمادي على قناة “العراقية”، إن “قصف أربيل في هذا الوقت يظهر أجندات لم نتعرف عليها إلى الآن”.

وفيما رأى أن “استهداف أربيل هدفه زعزعة الأمن”، أضاف، أن “من يقف وراء القصف عراقي والهدفَ كان المدنيون”.

ولفت إلى أن “قصف أربيل اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة في تعاملها مع ملفات المتطرفين والإرهاب”.

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