2021/02/19 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية والأهوار، اليوم الجمعة، أهمية إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.وقالت رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال مهم لتصريف المنتجات المحلية وعدم الاضرار بالفلاح والمزارع”، مبيناً أن “الفترة الماضية شهدت تضررا كبيرا للفلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تعلق على إغلاق الحدود: هذا ما يسببه المركز الخبري الوطني.

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