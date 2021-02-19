قوباد طالباني: المفاوضات مستمرة لحين الوصول لاتفاق

2021/02/19 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة، استمرار المفاوضات في بغداد لحل المشاكل وضمان المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن طالباني قوله: ان المفاوضات ستتواصل مع المسؤولين في بغداد بشان حصة الاقليم والمستحقات المالية، لحين الوصول الى اتفاق.

واضاف: انه ابغ جميع الاطراف بضرورة الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا الى التزام حكومة اقليم كوردستان بواجباتها مقابل توفير جميع المستحقات المالية ورواتب الموظفين.

وكان وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد عقد سلسلة اجتماعات مع بغداد بشأن حصة الاقليم من مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وكان وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قد دشن جولة جديدة من المفاوضات يوم الاثنين 2021/2/15 في بغداد حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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