تحليل.. هل تمتلك الأسهم فرصا لمكاسب خيالية مثل البيتكوين؟

2021/02/19 | 11:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - محمود جمال: مع تنامي مكاسب البتكوين يوم بعد آخر ووصولها مستويات قياسية وتحقيق ارتفاعات قوية أهدت للمستثمرين ثراء سريعا وخياليا لم يكن متوقعا أثيرت تساؤلات بين الأشخاص الذين يرغبون في إستثمار أموالهم بشكل آمن ببورصات دول الخليج ومصر …

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