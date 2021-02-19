الصناعة: لدينا 10 ملايين كمامة جاهزة وبأسعار تنافسية

2021/02/19 | 11:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، جاهزية 10 ملايين كمامة وبأسعار تنافسية.وقال مدير عام النسيج والجلود في الوزارة رياض شاغي، إن “هناك 10 ملايين كمامة جاهزة حالياً، إضافة إلى وجود مواد أولية وطاقة إنتاجية تكفي لسد احتياج السوق المحلي والقطاع العام ومنها وزارة الصحة وبأسعار تنافسية”.وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة، غلق المذاخر والصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات.انتهى/25

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