2021/02/19 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الطريق الدائري حول العاصمة؟ الكاظمي يعقد اجتماعاً بهذا الشأن المركز الخبري الوطني.

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