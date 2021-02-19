2021/02/19 | 11:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رغم الانتقادات العالمية، والنزوح من التطبيق، إلا إن شركة واتساب، المعنية بتطبيق التراسل والتابعة لشركة فيسبوك، أعلنت الخميس عزمها المضي قدما في سياسة تحديث الخصوصية.وقال تطبيق واتساب، الخميس، إنه سيمضي قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته “على مهل” وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.وأضاف واتساب في أحدث تدوينة أنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.وتابع في تدوينته “أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.وكان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم الانتقادات..



واتساب يصر على اعتماد سياسة الخصوصية المثيرة للجدل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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