الحظر الشامل على الابواب وتطبيقه “مسألة وقت”.. الصحة تضع شرطًا جديدًا أمامه

2021/02/19 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الجمعة، ان وزارته ستوصي بفرض الحظر الشامل طيلة أيام الاسبوع إذا استمرت زيادة إصابات كورونا.

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