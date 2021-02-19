الكاظمي يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد

2021/02/19 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، حيث أكد الكاظمي على ضرورة قيام أجهزة الدولة بوضع المشاريع الستراتيجية في مقدمة أولوياتها.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، انه “جرى خلال الإجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع رئيس الوزراء […]

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