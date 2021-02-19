عاجل: الكاظمي يتراس اجتماعًا لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد

2021/02/19 | 11:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، حيث أكد الكاظمي على ضرورة قيام أجهزة الدولة بوضع المشاريع الستراتيجية في مقدمة أولوياتها.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، انه “جرى خلال الإجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع رئيس الوزراء بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة”.واضاف رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان “أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا إقتصاديًا بما يمثله من نشاط […]

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