ظريف: إذا رفعت واشنطن العقوبات سنتراجع عن خطوات خفض التعهدات

2021/02/19 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدعوة لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كشرط للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر تعليقا على قرار واشنطن سحب قرار إعادة فرض العقوبات الأممية، قال إن الولايات المتحدة الأميركية اعترفت بأن ادعاءات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بشأن قرار مجلس الأمن حول الفين ومئتين وواحد وثلاثين الخاص بالاتفاق النووي مع إيران ليس لها أي صلاحية قانونية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه التزاماً بالقرار فإن الولايات المتحدة مطالبة برفع العقوبات فورا لتتراجع طهران عن خطوات خفض التعهدات بعد ذلك، على حد قوله.

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