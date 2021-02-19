إدارة بايدن تقبل دعوة أوروبية للحوار مع إيران لمعالجة الملف النووي

2021/02/19 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قبول دعوة المفوضية الأوروبية إلى الحوار مع إيران لبحث المسار الدبلوماسي بشأن الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستقبل الدعوة المقدمة من الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية لحضور اجتماع لمجموعة خمسة زائد واحد وإيران، لمناقشة السبل الدبلوماسية للمضي قدماً في معالجة ملف إيران النووي.

فيما أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

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