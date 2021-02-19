الصحة تلوح بفرض حظر شامل

2021/02/19 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة النيابية يوم الجمعة، عن فرض حظر شامل في حال تزايد الاصابات بفايروس كورونا.

وقال سيف البدر المتحدث باسم الوزارة في بيان، تابعه PUKmedia: ان الوزارة ستوصي بفرض حظر التجوال الشامل في حال تزايد إصابات فيروس كورونا، لافتا الى ان "وزير الصحة، قال إنه خلال اسبوعين سنُقيم الوضع الوبائي في العراق، واذا استمرت الاصابات سنوصي بفرض الحظر الشامل".

واضاف: ان القرار النهائي سيكون للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية، موضحا، ان السلالة الجديدة من كورونا لديها قدرة واسعة على الانتشار واصابة الاطفال والشباب، وأعراضها أشد من السلالة السابقة.

واكد ان اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي سيكون فعالاً لسلالتي كورونا، وأن البروتكول الصحي المعتمد حاليا أيضاً فعال ضد كورونا المتحور.

PUKmedia متابعة

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