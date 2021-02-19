2021/02/19 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، اليوم الجمعة، ان افتتاح السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي التابع لسلطة الطيران المدني في العراق، لبيع المشروبات الكحولية “مخالفة دستورية”.وقال المحمداوي في بيان، إن “افتتاح بيع الخمور في السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي مخالف لنص دستوري واضح ولا يقبل التأويل، فإن المادة (٢) من الدستور بينت أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها”.واضاف أن “اي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة ٢٠١٦ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يعترض على افتتاح السوق الحرة لبيع الخمور في مطار البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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