بالصور.. شوارع المحافظات العراقية اثناء ساعات حظر التجوال الشامل

2021/02/19 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دخلت محافظات العراق اليوم الجمعة في أول أيام حظر التجوال الشامل، المقرر أن يكون في أيام الجمعة والسبت والأحد، ليكون الشارع العراقي خالياً من المواطنين، مع انتشار للمفارز الأمنية لتطبيق الحظر.

الصور التي حصلت عليها (بغداد اليوم) أظهرت خلو الشوارع، ما يجعلها "صامتة" فعلياً، وخالية من حركة السيارات والأشخاص، بسبب انتشار السلالة الجديدة من فايروس كورونا، وخوف الجهات المعنية من تفشيها بشكل أوسع.

ويواصل العراق تسجيل معدلات مرتفعة بإصابات كورونا خلال الأيام الماضية، ليرتفع عدد الإصابات في الموقف الوبائي ليوم أمس الخميس إلى قرابة 4 آلاف إصابة جديدة، مع تأكيد وزير الصحة على أن 50 في المئة من الإصابات الجديدة هي إصابات بالسلالة المتحورة من كورونا.

وكانت اللجنة العليا قد قررت فرض حظر التجوال الشامل في الأيام المذكورة آنفاً، والجزئي في بقية أيام الأسبوع، مع إغلاق المولات والمساجد ومنع إقامة مجالس العزاء والأفراح، فيما توعدت بفرض غرامة قدرها 5 ملايين دينار بحق المخالفين.

محافظة الديوانية

محافظة ديالى

محافظة نينوى

سامراء

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