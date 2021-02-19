الصحة تؤكد: سنوصي بفرض الحظر الشامل طيلة أيام الاسبوع إذا استمرت زيادة إصابات كورونا

2021/02/19 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، أنها ستوصي بفرض حظر التجوال الشامل في حال استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مقطع صوتي وزعه على عدد من وسائل الإعلام، إن "وزير الصحة، قال إنه خلال اسبوعين سنُقيم الوضع الوبائي في العراق، واذا استمرت الاصابات سنوصي بفرض الحظر الشامل".

وأوضح، أن "القرار النهائي سيكون للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية"، مشيراً إلى أن "السلالة الجديدة من كورونا لديها قدرة واسعة على الانتشار واصابة الاطفال والشباب، وأعراضها أشد من السلالة السابقة".

وتابع قائلاً، إن "اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي سيكون فعالاً لسلالتي كورونا، وأن البروتكول الصحي المعتمد حالياً أيضاً فعال لكلتي السلالتين من كورونا".

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