الكاظمي يترأس اجتماعا لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول بغداد

2021/02/19 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعًا ، ضم عددا من الوزراء والمعنيين ، لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد.وجرى خلال الاجتماع ، حسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع الكاظمي بالتفصيل على الاهمية التنموية لانشاء هذا الطريق وما سيقدمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة./ انتهى3

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