مصرع وجرح اربعة اشخاص بحادث سير في ديالى

2021/02/19 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شخص مصرعه وجرح ثلاثة آخرون في حادث سير قرب خانقين في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطني العراقية للانباء / نينا / :" ان شخصا لقي حتفه واصيب ثلاثة آخرون في حادث سير ناجم عن تصادم مركبتهم بعمود انارة على طريق المنذرية ، قرب خانقين شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان المصابين نقلوا الى مستشفى قريب وجميعهم في حالة حرجة "./انتهى

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