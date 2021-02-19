2021/02/19 | 12:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 13433 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 13447 إصابة أمس الخميس)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.9% من المرضى الجدد.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1972 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1087 حالة).ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 470 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا (مقابل 480 وفاة في اليوم السابق) فيما تماثل 18637 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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