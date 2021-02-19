2021/02/19 | 12:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ألقى رجل تركي من مدينة فتحية التابعة لمحافظة موغلا بزوجته الحامل من أعلى قمة جبلية، بعد أن توجها إليها لالتقاط صورة سيلفي.

وتم القبض على هاكان أيسال، البالغ 40 عاما، بتهمة قتله زوجته سمرا أيسال، 32 عاما، وطفلهما الذي لم يولد بعد، أثناء قضائهما عطلة في وادي الفراشة في موغلا التركية.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل في تركيا والسبب ...!!؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل في تركيا والسبب ...!!؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).