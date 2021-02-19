الاتخجل السعوديه مما يجري في اليمن؟ - اكرام نجم

2021/02/19 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرام_نجم الحرب المضحكه المؤلمه بين السعوديه واليمن منذ سنوات تدخل مرحله جديده هذه الايام ،اذا كانت السعوديه هي من يشن حربا ضد اليمن فلماذا؟ فهي تدعي انها تفعل ذلك ضد الارهاب الذي تقوم به جماعه مسلحة يمنية متخلفه ضد السعودية وهذا غير حقيقي لان السعوديه تمتلك قاعدة عسكريه امريكيه وتمتلك ترسانه اسلحة امريكا فقط من اجل تصريف الاسلحه الامريكيه التي تباع معظمها للجماعات الارهابيه في العالم ولدول الخليج كعملية ......





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