نكش فراخ .. - حمدى عبد العزيز

2021/02/19 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز بعد أن كنت استمتع بالكتابة عبر الأوراق والأقلام الحبر منذ سنوات ..



اكتشفت أن خطي اصبح كنقش ارجل الفراخ علي الاسطح الترابية نتيجة اعتمادي الكتابة عبر الكيبوردات ..كانت الكتابة في حد ذاتها متعة لي لدرجة أنني كنت اقطع المسافات بالكيلومترات لكي اشتري أحباراً ذات مركبات دهنية عالية منها ماهو مرتفع السعر كحبر (كوينك باركر) أو(شيفر) لأخلطها بأحبار (هيرو) الصينية الذهيدة الثمن ، بمقادير ترفع جودة الح ......





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