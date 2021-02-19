ريال مدريد يجهز قنبلة في ميركاتو الصيف

2021/02/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن أحدث تحركات ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد سيفجر قنبلة كبرى خلال الميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند “خياران حقيقيان في ميركاتو الميرنجي”.

وأوضح أن ريال مدريد يعلم أن اللاعبين يريدان الانتقال إلى النادي الملكي، وتابع: “الرئيس فلورنتينو بيريز سيضم أحدهما بشكل مؤكد في الصيف المقبل”.

وذكر البرنامج الشهير أنه “حتى الآن غير معروف أي لاعب منهما يمثل الأولوية للميرنجي، بينما يظل أحدهما بديلا للآخر”.

وقال إن “ريال مدريد يعتمد على إستراتيجية إقناع اللاعبين بأنهما سيصبحان أكثر نجاحا في حالة اللعب بقميصه”.

وأضاف أن ريال مدريد يعلم أن مبابي ينتظر التحرك لضمه، من أجل إعلان رفض تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في صيف 2022.

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