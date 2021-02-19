سواريز ينعش خزينة برشلونة

2021/02/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن الأموال التي يحصل عليها برشلونة من صفقة انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة في طريقه لجمع 11 مليون يورو، من انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن برشلونة حصل على 5 ملايين يورو كقيمة ثابتة في الصفقة، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، بسبب المباريات التي خاضها سواريز مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وأوضحت أن برشلونة سيحصل أيضًا على مليوني يورو، إذا تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكرت أن إجمالي الأموال سيصل إلى 11 مليون يورو، إذا قرر لويس سواريز، الاستمرار مع أتلتيكو في الموسم المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قالت إن سواريز لديه بند في عقده مع أتلتيكو، يسمح له بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل، لكن اللاعب يريد الاستمرار بقميص الروخي بلانكوس.

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