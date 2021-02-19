بغداد والمحافظات خالية من الحركة بعد ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال

2021/02/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدت بغداد وعدد من محافظات العراق خالية من حركة السير والمارة بعد ساعات من دخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة إثر دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات.

ونقلت شبكة مراسلي قناة التغيير في بغداد والمحافظات لقطات مصورة من محافظاتهم تظهر خلو الشوارع من حركة السير مع تشديد الإجراءات الأمنية ونشر سيطرات ودوريات مرورية لمتابعة سير إجراءات الحظر.

وبمقتضى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة تم تقسيم الحظر إلى مرحلتين الأولى لأيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تغلق الشوارع بشكل كامل وتمنع الحركة إلا للجهات الطبية والأجهزة الأمنية، والثانية جزئيا لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس حيث سيكون حظرا ليليا يبدأ من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة فجرا ويستمر الحظر حتى الثامن من شهر اذار المقبل.

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