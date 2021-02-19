2021/02/19 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس غائم وأمطار رعدية في هذه المناطق..التوقعات الجوية لـ 5 أيام

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