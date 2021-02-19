2021/02/19 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الجمعة (19 شباط 2021)، بتسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوص المختبرية التي أجرتها دائرة صحة محافظة ذي قار، أثبتت إصابة 322 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم واحد".

وأضاف، أن "ذي قار سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بكورونا، وتماثل 82 شخصاً إلى الشفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. ارتفاع قياسي باعداد الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. ارتفاع قياسي باعداد الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).