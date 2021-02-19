الكاظمي يؤكد ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الامد في المشاريع الستراتيجية

2021/02/19 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اجتماعًا خصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد.وجرى خلال الاجتماع ، حسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع الكاظمي بالتفصيل على الاهمية التنموية لانشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة .وأوضح الكاظمي أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا إقتصاديًا بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري.واكد ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، والأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني والتمدد الحضري المستقبلي للمدن وتوسّعها.وبين رئيس مجلس الوزراء، خلال الإجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أهمية المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة والجهات المعنية بالتخطيط لوضع هذه المشاريع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة./انتهى3

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