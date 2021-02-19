اطلاق مشروع زراعة الشجرة المثمرة في واسط

2021/02/19 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اطلقت كلية الزراعة في جامعة واسط مشروع مبادرة الشجرة المثمرة من خلال تهيئة حقولها والاراضي الزراعية التي تمتلكها ، تمهيدا لبدء العمل في زراعة الشتلات الخاصة باصناف معينة مثل الرمان والبرتقال والزيتون وفسائل النخيل.وقال رئيس الجامعة الدكتور مازن الحسني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان كليتنا تمتلك كافة المقومات العلمية والفنية من اساتذة ومهندسين زراعيين وكوادر عاملة واراض خصبة ومختبرات مهيأة بشكل جيد، اضافة الى استعداد الطلبة للعمل في هذا المشروع وانجاحه والاستفادة العملية منه".واضاف:" ان هذا العمل يأتي ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزراعة مليون شجرة بمشاركة كافة كليات الزراعة في العراق " ./انتهى

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