وزير التعليم يوجه بالدعم المالي للجامعات لتوفير المستلزمات الصحية الكفيلة بمواجهة كورونا

2021/02/19 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بالدعم المالي للجامعات كافة من صندوق التعليم العالي لتوفير المستلزمات الصحية الكفيلة بمواجهة تطورات الجائحة العالمية.

وأكد عبد الصاحب خلال اجتماع هيأة الرأي الذي عقد أمس الخميس بحسب بيان لمكتبه، على “مواجهة التحديات الصحية وآثارها وتدارك اي تداع محتمل عن طريق توفير الدعم المالي من صندوق التعليم العالي لتغطية احتياجات الجامعات من المستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة الوباء والتصدي لهذه الجائحة”.

وفي هذا السياق استعرضت اللجنة الوزارية المختصة توصياتها الصحية المتعلقة بمراقبة التطور الوبائي ولاسيما ما يرتبط بتكثيف البرامج التطبيقية لكليات المجموعة الطبية وتوجيه مخرجات البحث العلمي لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية ومفاتحة وزارة الصحة بشمول الملاكات الجامعية بالوجبة الأولى من اللقاحات.

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