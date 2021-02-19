الزراعة النيابية تعول على إغلاق الحدود والحظر لتصريف المنتجات المحلية

2021/02/19 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة، اهمية إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال مهم لتصريف المنتجات المحلية وعدم الاضرار بالفلاح والمزارع.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الفترة الماضية شهدت تضررا كبيرا للفلاح والمزارع نتيجة عدم ضبط المنافذ الحدودية بشكل كامل وتسريب المنتجات المستوردة وضرب المنتج المحلي”.

واضاف ان “فرض حظر التجوال فرصة مهمة لتصريف المنتج المحلي في الاسواق وعدم الاضرار به في ظل دخول منتجات ومحاصيل زراعية وحيوانية باسعر زهيدة لضرب المنتجات والمحاصيل المحلية”.

وطالب الحكومة بـ”عدم ادخال المنتجات التي يوجد مثيلها محليا وباكتفاء ذاتي كامل”، داعيا اياها ايضا الى |عدم ادخال اي منتجات منتجة محليا باي اتفاق مع اي دولة”.



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