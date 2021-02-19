مصدر يوضح تطورات الحالة الصحية للشيخ الفياض بعد اصابته بكورونا

2021/02/19 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

أكد مصدر طبي، الجمعة، أن المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض يتمتع بصحة جيدة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية اصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشيخ الفياض اجرى الفحوصات في مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء وغادرها حيث بدأ بتلقي العلاج والعناية الطبية الخاصة بفيروس كورونا”.

وأضاف المصدر، أنه “يتمتع بحالة مستقرة، ولا توجد اية مخاطر على وضعه الصحي بشكل عام”.

يذكر ان مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض أعلن، مساء امس الخميس، تأكد إصابته بفيروس كورونا.



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