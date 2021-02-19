الصحة تلمح لتمديد الحظر الشامل في هذه الحالة

2021/02/19 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

391 مشاهدة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، انها ستوصي بتمديد الحظر الشامل في حال زيادة اعداد الاصابات، فيما أشارت إلى إمكانية استيعاب الزيادة بالاصابات.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، حيث قال في مقطع صوتي، تابعه NRT عربية، اليوم، 19 شباط 2021، إنه "خلال اسبوعين سنقيم الوضع الوبائي في العراق، واذا استمرت الاصابات سنوصي بفرض الحظر الشامل".

وتابع أن "القرار النهائي سيكون للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية"، مبينا أن "السلالة الجديدة من كورونا لديها قدرة واسعة على الانتشار واصابة الاطفال والشباب، وأعراضها أشد من السلالة السابقة".

وأكد أن "اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي سيكون فعالا لسلالتي كورونا، وأن البروتوكول الصحي المعتمد حاليا أيضا فعال لكلتي السلالتين من كورونا".

وأضاف ان "بلازما النقاهة ما زالت تجربة قائمة ولكنها كانت وما زلت تجربة علاجية وليست احدى الطرق المعتمدة ضمن البروتكول العلاجي لمصابي كورونا"، مبينا أن "الوزارة تطبق هذا النوع من العلاج يستخدم بشكل محدود في عدد من المؤسسات الصحية".

وبين أن "الوزارة تمتلك حاليا سعة سريرية لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعا حصول زيادات أخرى في عدد الاصابات.

وأوضح، أن "أي نظام صحي في العالم له محدودية، لذلك فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة تفشي الفيروس المستجد".

وأشار البدر، إلى ان وزارة الصحة ستوصي بتمديد الحظر الشامل في حال زيادة اعداد الاصابات.

من جانبها أعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المحافظة، وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم، أنه "في الوقت الذي يشهد فيه العراق تزايدا ملحوظا في إعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19 تهيب دائرة صحة واسط بأبناء المحافظة بضرورة الالتزام التام بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخاصة ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة".

وأضاف البيان أنه "تم إجراء فحوصات توكيدية لعينات من المرضى المصابين بهذا الفايروس من محافظتنا في مختبرات الصحة العامة في بغداد وأظهرت النتائج اصابتها بالسلالة المتحورة الجديدة للفايروس التاجي ( كوفيد 19 )، مثلما تم تسجيلها في بعض محافظات العراق والتي تتميز بسرعة الانتشار وإصابتها للأطفال".

وشدد على "الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وهي الكفيلة بقطع سلسلة انتشار المرض".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت أمس الخميس، ارتفاع نسبة الدخول للمستشفيات مع زيادة الاصابات بكورونا، فيما أشارت الى أن 50% من الاصابات هي بالسلالة الجديدة من الفيروس.

يذكر ان المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، بدأت منذ الساعة الثامنة مساء من مساء امس، بفرض إجراءات الحظر الشامل والتي أعلنتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمقررة حتى الخامسة من فجر الإثنين المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تلمح لتمديد الحظر الشامل في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تلمح لتمديد الحظر الشامل في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).