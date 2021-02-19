الموارد المائية تكشف خططها للاستفادة من مياه الامطار والسيول

2021/02/19 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل خططها للاستفادة من مياه الامطار والسيول، فيما اكدت ان نسبة الارواء الزراعي للخطتين الشتوية والصيفية بلغت 100%.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "طبيعة السنة المائية الحالية جاءت وفق توقعات وزارة الموارد المائية وهي انحسار الامطار خلال الاشهر الشتائية"، مبينا أن "توقعات الوزارة بان الامطار ستنحسر في الاشهر الاولى من السنة المائية وتزداد خلال موسم الربيع".

واضاف أن "خطط الوزارة للموسم الشتوي تتمثل بثلاثة احتياطات قد تكون سنة معتدلة او شحيحة او فيضانية وتحسب الخطط وفق اسوا احتمال، لكي لا تحدث مشكلة ما من اجل تحقيق خزين مائي للخطة الصيفية المقبلة والشتوية اللاحقة"، لافتا الى ان "العراق لديه خزين استراتيجي يؤمن الخطتين الصيفية والشتوية ومياه الشرب والاستخدامات الاخرى".

استثمار المياه

واشار راضي الى ان "الوزارة استطاعت في فيضان 2019 من خزن كميات مائية كبيرة في خزاناتها واستطاعت رفع نسبة الخزين المائي من 15% الى 88%".، مبينا ان "الوزارة استثمرت المياه في السنوات التي تلت 2019 وما زالت تستثمره حاليا حتى وان كانت الايرادات اقل".

وتابع ان " الوزارة استثمرت هذه المياه في تلبية المتطلبات الزراعية وفي مياه الشرب وانعاش الاهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة"، مبينا ان "الفترات السابقة وردت كميات سيول محدودة و سقوط امطار ايضا كانت محدودة مما سهل في تقليل اطلاق الخزين المائي بسبب عدم حاجة المناطق الزراعية للمياه وهذا سيوفر خزين إضافي".

ولفت الى ان "نسبة الارواء للخطتين الشتوية والصيفية بلغت 100%، حيث وصلت المياه لجميع المحافظات بسبب اجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية"، مؤكدا ان "الوزارة لديها خطط واضحة للامطار والسيول التي حدثت خلال الاشهر الماضية من اجل الاستفادة القصوى من كميات المياه المتساقطة سواء عن طريق الامطار او السيول التي ترد من الحدود الشرقية او الغربية".

واوضح راضي ان "هناك خلية ازمة في وزارة الموارد المائية مكونة من جميع المدراء العامين في كل محافظة تتابع السيول ويتم توجيهها بالاتجاه الذي يخدم البلد ويعزز من الرصيد المائي في البحيرات والخزانات والوديان التي تكون ممرات لتلك السيول ، فضلا عن تقوية السداد الفيضانية واعادة تأهيلها".

تأمين الخطط الزراعية

وبين ان " الاستغلال الامثل للمياه انعكس ايجابيا على المنتج المحلي، حيث تمت زراعة اكثر من مليوني و100 ألف دونم للخطة الصيفية وكذلك كان الارواء ممتاز للموسم الشتوي الذي أمن زراعة خمسة ملايين دونم لهذا الموسم"، لافتا الى ان "الوزارة تمكنت من ايصال المياه الى ابعد نقطة من المشاريع والقنوات ومحافظات الاذناب التي كانت تعاني من شح المياه كالبصرة وميسان" .

ونوه راضي الى أن "الوزارة لديها خطط واسعة من اجل بناء السدود الخزنية ومنها سد بادوش ومكحول، وهذا ما سيعزز المنظومة الخزنية للوزارة إضافة للتوسع في انشاء السدود من اجل الاستفادة القصوى من الايرادات المائية التي تصل الى العراق".

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