2021/02/19 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي سابق في ديالى، الجمعة، عن ضبط قطع اثرية مهمة بعملية نوعية جرت غرب بعقوبة.

وقال احمد كريم عضو سابق في مجلس بعقوبة البلدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة استخبارية داهمت منزلا في اطراف منطقة الكاطون (8كم غرب بعقوبة) ونجحت من ضبط قطع اثرية مهمة تعود للالف الثاني قبل الميلاد في حوزة احد الاشخاص”.

واضاف كريم،ان” القطع الاثرية تم مصادرتها واجراء تحقيق مكثف مع المعتقل لافتا الى ان الاثار كانت للاسف في طريقها للمجهول مشيدا بدور الاستحبارات وتفاعلها مع اثار العراق”.

وتضم ديالى اكثر من 800 موقع اثرية منتشرة في مناطق متفرقة من المحافظة اغلبها يعود لحضارة وادي الرافدين القديمة ومنها مملكة اشنونا.



انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط قطع اثرية تعود للالف الثاني قبل الميلاد في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط قطع اثرية تعود للالف الثاني قبل الميلاد في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).