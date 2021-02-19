مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لميسي بشروط مختلفة

2021/02/19 | 12:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خفض نادي مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عرضه للتعاقد مع قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021، ولا يتفاوض حاليا لتجديده.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مانشستر سيتي، خفض العرض المقدم لميسي بمقدار 170 مليون جنيه إسترليني عما كان قد عرض عليه سابقا.وأشارت إلى أن “السيتي”، سبق له وأن قدم عرضا لميسي قبل ستة أشهر، يتضمن عقدا مدته خمس سنوات مقابل 600 مليون جنيه إسترليني، أي حصول “البرغوث” على 2.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.وأوضحت أن العرض الجديد لمانشستر سيتي […]

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