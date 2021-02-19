الدفاع النيابية توصي بسد الثغرات في الحدود الفاصلة مع البيشمركة

2021/02/19 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، بأهمية ضبط الحدود وسد الفواصل الموجودة في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

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