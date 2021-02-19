اشتباكات بالأسلحة النارية وسط مقديشو.. وقوات الحكومة تغلق الشوارع

2021/02/19 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت معركة بالأسلحة النارية يوم الجمعة في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.

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