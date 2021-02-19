وطني السلة يخوض وحدته التدريبية الاخيرة قبل مواجهة الهند

2021/02/19 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

يخوض المنتخب الوطني بكرة السلة، اليوم الجمعة وحدته التدريبية الاخيرة استعداداً لمواجهة الهند في التصفيات الاسيوية المقامة في البحرين.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخبنا الوطني لكرة السلة باشر امس في اول وحده تدريبية له بعد وصوله الى مملكة البحرين بمشاركة 14 لاعباً”.

واوضح أن “المنتخب حضر الى صالة زين التابعة للاتحاد البحريني في تمام الساعة الواحدة ظهراً واستمر لمدة ساعه واحده بالتدريب، حيث كانت الوحدة التدريبية عبارة عن تدريبات منخفضة الشدة لتخفيف على اللاعبين من جراء السفر”.

وبين أن “معنويات اللاعبين والكادر الفني والجهاز الاداري عالية كون جميع فحوصات PCR كانت سلبية”.

وتابع أن “المنتخب سيجري اليوم في نفس المكان والزمان وحدته التدريبية الاخيرة قبل مواجهة المنتخب الهندي في التصفيات الاسيوية”.

وستقام مباراة العراق والهند يوم غد السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.



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