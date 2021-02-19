رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الطريق الدائري حول العاصمة بغداد واهميته بتحفيز الاقتصاد

2021/02/19 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تنفيذ "الطريق الدائري" حول العاصمة بغداد، في حين اعتبر الكاظمي أن المشروع سيخلق تحفيزاً اقتصادياً ويسهل النقل والربط البري.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع (الكاظمي) بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة".

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزاً إقتصادياً بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري"، مبيناً "ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، والأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني والتمدد الحضري المستقبلي للمدن وتوسّعها".

وأكد الكاظمي، "أهمية المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن"، مشدداً على "ضرورة قيام أجهزة الدولة والجهات المعنية بالتخطيط وضع هذه المشاريع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة".

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