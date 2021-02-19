أول تقييم أمني بشأن مدى الالتزام بحظر التجوال

2021/02/19 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، أنها تراقب إجراءات تطبيق حظر التجوال منذ يوم أمس، فيما أشارت إلى التزام المواطنين بها.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن ” قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ يوم أمس في شوارع العاصمة بغداد وأن تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة”.

وأضاف العزاوي، أن “هناك حرصاً من المواطن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، داعياً ” المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال”.

ودخل العراق حظرا شاملا للتجوال في الساعة الثامنة من مساء يوم امس الخميس على ان يرفع في الساعة الخامسة فجرا ويعاد فرضه مجددا في الساعة الى فجر اليوم التالي.



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