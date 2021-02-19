2021/02/19 | 12:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يسبب انخفاض عدد كريات الدم الحمراء في الجسم، مرض فقر الدم أو الأنيميا، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.وينتج الجسم يوميا، الملايين من كريات الدم الحمراء، ذي نخاع العظام، التي تدول حول الجسم لمدة 120 يوما، تم تصل للكبد الذي يدمرها ويعيد تدوير مكوناتها.وبحسب تقرير لموقع “هيلث لاين”، فإن فقر الدم يسبب عددا من المضاعفات، لذلك يجب إعادة مستويات كريات الدم الحمراء إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن، ويمكن ذلك عن طريق الاهتمام باحتواء النظام الغذائي على العناصر التالية: – الحديد يوجد الحديد في اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر، لحوم الأعضاء مثل الكلى والكبد، الخضراوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تزيد من عدد خلايا الدم الحمراء في جسمك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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