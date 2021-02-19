2021/02/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان رغد صدام حسين اعلنت ترشحها للانتخابات العراقية القادمة!انها مهزلة المهازل ان تفعل ابنة صدام ذلك في فيديو مصور، لا يقبل الدحض والتكذيب. سيرفض البعض استغرابي ورفضي لترشحها بحجة “ حقوق الانسان والمواطنة”! واقول لهؤلاء اين كانوا من حقوق الانسان حين كان والدها يرأس، لاكثر من ثلاثة عقود، ابشع نظام دموي في المنطقة وربما في العالم! ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترشح للانتخابات وصيانة الدستور! - طه رشيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الترشح للانتخابات وصيانة الدستور! - طه رشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).