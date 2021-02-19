أزمة الرأسمالية المستمرة والطور الجديد من التوسع الرأسمالي - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/02/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مرت الرأسمالية في تطورها التاريخي بعدة مراحل ابتداء من سيادة راس المال التجاري الذي صاحب فترة الاستكشافات الجغرافية ومن ثم سيادة راس المال الصناعي في مرحلة الثورة الصناعية التي ظهرت في انكلترا وانتقالها بعد ذلك الى اوربا وامريكا ابان مرحلة الاستعمار الاستيطاني ثم الامبريالية التي هي الرأسمالية الاحتكارية التي تمثل المرحلة الاخيرة من تطور الرأسمالية حيث سيطرت الاحتكارات الرأسمالية الضخمة على الانت ......





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