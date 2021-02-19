تفاصيل المؤتمر السنوي لاتحاد التايكواندو

2021/02/19 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..

تحت رقابة آسيوية وأولمبية وقانونية وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة عقدت الهيأة العامة لاتحاد العراقي للتايكواندو ببغداد المؤتمر السنوي الاعتيادي الاول لمناقشة التقريرين المالي والاداري للعام ٢٠٢٠ والنظام الداخلي وللتصويت عليهم.

٣١ عضواً من بين ٤٦ في الهيأة العامة توافدوا لقاعة الاجتماع صباح الخميس للمشاركة في المناقشة والتصويت على القرارات المنبثقة ، ومنها الموافقة بالاجماع على النظام الداخلي والتقريرين المالي والاداري.

كذلك وافقت الهيأة العامة بالاجماع على طرح الثقة بالامين المالي “مهدي خلف” وامين السر “تحسين الياسري” وإقالتهم من مناصبهم والتحضير لانتخابات تكميلية لاختيار ثلاثة اعضاء بعد انهاء عضوية “علي شرهان” في وقت سابق.

وفتح رئيس الاتحاد ابراهيم البهادلي باب الاقتراحات لجميع الاعضاء التي كانت تصب لمصلحة اللعبة ومنها اعادة انتخابات الاتحادات الفرعية، تدقيق اجازات الاندية الراغبة بالانضمام للاتحاد والتوزيع الجغرافي المتساوي لجميع المناطق في اقامة البطولات مستقبلاً.

وتلقى رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو مباركة من قبل الاتحاد الاسيوي لنظيره العراقي بلسان الامين العام المساعد ” محمد اسحاق ” الذي كان حاضراً طيلة وقت الاجتماع عبر تقنية الفيديو المباشر ..



واعلن عن دعمه لمستقبل اللعبة في العراق خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الكثيرة منها الاسيوية والعالمية.

واتفق الحاضرون جميعاً على مضاعفة جهودهم لتطوير اللعبة وايصال العراق الى منصات التتويج في المحافل الخارجية.



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