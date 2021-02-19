وفاة نجم البحرين فيصل عبد العزيز

2021/02/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجعت البحرين في الساعات الأولى من صباح

اليوم الجمعة بنبأ وفاة فيصل عبد العزيز

نجم دفاع المنتخب البحريني ونادي

المحرق.

ودخل فيصل عبد العزيز المستشفى منذ أيام

إثر انتكاسه صحية، قبل أن يتوفاه الأجل

صباح

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