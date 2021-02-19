أمانة مجلس الوزراء: لقاح كورونا سيصل العراق نهاية شباط وسيكون فعالاً للسلالة المتحورة

2021/02/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء،

حيدر مجيد، اليوم الجمعة، إن السلالة

الجديدة لفيروس كورونا تمتاز بإصابة

فئات الأطفال والشباب، مبينا أن اللقاح

الذي سيصل نهاية الشهر الحالي هو فعال

لكلتا السلالتين.

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